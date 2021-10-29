Крамарич и Руди принесли победу. Хоффенхайм победил Герту в Бундеслиге

29 октября в стартовом матче 10-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» победил «Герту» со счетом 2:0.
В первом тайме у хозяев поля отличились нападающий Андрей Крамарич и хавбек Себастьян Руди.
«Хоффенхайм» набрал 14 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидируют «Бавария» (22 очка) и «Боруссия» Д (21).
Бундеслига. 10-й тур
«Хоффенхайм» – «Герта» – 2:0
Голы: Крамарич, 19, Руди, 36.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош, Руди (Самассеку, 66), Гайгер (Ричардс, 85), Гриллич, Штиллер (Баумгартнер, 77), Крамарич (Брун Ларсен, 84), Сков, Бебу (Рюттер, 66).
«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Миттельштедт, Зефейк (Йоветич, 46), Дарида (Маолида, 46. Тузар, 78), Сердар, Аскасибар, Пентек (Бельфодиль, 61), Рихтер (Эккеленкамп, 69).
Предупреждения: Акпогума, 66. Фогт, 74. Аскасибар, 75.
Удаление: Боята, 76.
Судья: Яблонски (Германия).
29 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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