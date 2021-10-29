Хавбек Металлиста 1925 заинтересовал клубы Бельгии и Чехии

Футбольный агент Юрий Данченко рассказал об интересе различных клубов к хавбеку «Металлиста 1925» Дмитрию Крыськиву:

«Кто из клиентов добился наибольшего прогресса? Радует своей результативной игрой Руслан Степанюк. Возможно, в скором времени он, как и еще один наш игрок, Тарас Качараба, заслужит вызов в сборную Украины.

Постучится туда, в этом нет никаких сомнений, и Дмитрий Крыськив, один из лидеров «Металлиста 1925» и нынешней молодежки. На него сейчас большой спрос. У нас на руках, например, уже есть предложение от бельгийского и чешского клубов.

Впрочем, мы привыкли работать скромно. Главное, чтобы комфортно было нашим футболистам. Пусть они растут с каждой игрой. И попадают к таким тренерам, которые умеют выводить ребят на новый уровень».

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