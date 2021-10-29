Агент: «Матвиенко не подписывал новый контракт с Шахтером»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Олег Данченко, который ныне является футбольным агентом, утверждает, что 25-летний украинский защитник Николай Матвиенко не подписывал новый контракт с «горняками».
«Коля пока не подписывал никаких новых соглашений. Мы с ним с большим удивлением узнали из СМИ о том, что это произошло. Без нас так бы не поступили (улыбается). Да, переговоры идут, и они, можно сказать, в завершающей стадии. Но информация о новом контракте пока поспешная», — отметил Данченко.
Матвиенко — воспитанник «Шахтера». В текущем сезоне футболист провел за донецкую команду 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Источник — zbirna.com
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