Агент: «Матвиенко не подписывал новый контракт с Шахтером»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Олег Данченко, который ныне является футбольным агентом, утверждает, что 25-летний украинский защитник Николай Матвиенко не подписывал новый контракт с «горняками».

«Коля пока не подписывал никаких новых соглашений. Мы с ним с большим удивлением узнали из СМИ о том, что это произошло. Без нас так бы не поступили (улыбается). Да, переговоры идут, и они, можно сказать, в завершающей стадии. Но информация о новом контракте пока поспешная», — отметил Данченко.

Матвиенко — воспитанник «Шахтера». В текущем сезоне футболист провел за донецкую команду 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.