Матвиенко продлил контракт с Шахтером

«Горняки» сохранили в составе одного из ведущих игроков

  • 28.10.2021 12:30
  • 1381 просмотр
  • 9 комментариев
Матвиенко продлил контракт с Шахтером
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Донецкий «Шахтер» пролонгировал контракт с Николаем Матвиенко до 30 июня 2025 года. Это не первое продление соглашения, так как 25-летний футболист последний раз подписывал новый договор с «горняками» 8 декабря прошлого года.

Матвиенко является воспитанником «Шахтера». В общей сложности он провел 123 матча за «оранжево-черных», в которых забил пять голов и сделал семь ассистов.

В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также 25-летний защитник выступал в УПЛ за «Ворсклу» и «Карпаты».

Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и стал четвертьфиналистом Евро-2020.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Щербина
    Сергей Щербина, 28.10.2021 13:55
    0
    А как же Арсенал (Анг.). Бабки решают все.
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 13:11
    0
    Умник, 28.10.2021 12:59
    Ооо это значит в 2025 выйдет Вацко лайт с Колей и он нам расскажет что в 2021 и 2023 годах им интересовался Арсенал и Ньюкасл, но он играет итак в топ клубе решил остаться из за постоянного места в лч.

    Там сырна уже рассказывал что ему Реал звонил наверное водоноса искали штатного разве что
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 28.10.2021 12:59
    0
    Ооо это значит в 2025 выйдет Вацко лайт с Колей и он нам расскажет что в 2021 и 2023 годах им интересовался Арсенал и Ньюкасл, но он играет итак в топ клубе решил остаться из за постоянного места в лч.
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 13:57
    -1
    Было бы хорошо если за нашим буяльским следили с Арсенала тульского
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 13:14
    -1
    Funny_____Cat, 28.10.2021 13:11

    Там сырна уже рассказывал что ему Реал звонил наверное водоноса искали штатного разве что
    Реал Фарма (Одесса) этот что-ли?
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 12:59
    -2
    если ты жив, критикуют, если мёртв, о мертвецах хорошо или ничего. вывод, надо стремиться к могиле
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    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 12:58
    -2
    переходишь в Европу( Реал) критикуют, остаёшься в упл, критикуют
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    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 12:55
    -2
    Nordenus, 28.10.2021 12:45
    Даже не сомневался, с его уровнем игры только и сидеть в Шахте. А если было бы реально желание играть в Европе, хоть где то попробовать себя, то не продлевал бы контракт. Но бабки важнее для некоторых.
    для некоторых это для подавляющего большинства
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 28.10.2021 12:45
    -5
    Даже не сомневался, с его уровнем игры только и сидеть в Шахте. А если было бы реально желание играть в Европе, хоть где то попробовать себя, то не продлевал бы контракт. Но бабки важнее для некоторых.
    Ссылка
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