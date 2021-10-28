Матвиенко продлил контракт с Шахтером

Донецкий «Шахтер» пролонгировал контракт с Николаем Матвиенко до 30 июня 2025 года. Это не первое продление соглашения, так как 25-летний футболист последний раз подписывал новый договор с «горняками» 8 декабря прошлого года.
Матвиенко является воспитанником «Шахтера». В общей сложности он провел 123 матча за «оранжево-черных», в которых забил пять голов и сделал семь ассистов.
В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также 25-летний защитник выступал в УПЛ за «Ворсклу» и «Карпаты».
Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и стал четвертьфиналистом Евро-2020.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Там сырна уже рассказывал что ему Реал звонил наверное водоноса искали штатного разве что
Там сырна уже рассказывал что ему Реал звонил наверное водоноса искали штатного разве что
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