Матвиенко продлил контракт с Шахтером

Донецкий «Шахтер» пролонгировал контракт с Николаем Матвиенко до 30 июня 2025 года. Это не первое продление соглашения, так как 25-летний футболист последний раз подписывал новый договор с «горняками» 8 декабря прошлого года.

Матвиенко является воспитанником «Шахтера». В общей сложности он провел 123 матча за «оранжево-черных», в которых забил пять голов и сделал семь ассистов.

В коллекции трофеев Матвиенко три титула чемпиона Украины, четыре национальных Кубка и один Суперкубок. Также 25-летний защитник выступал в УПЛ за «Ворсклу» и «Карпаты».

Николай Матвиенко также имеет статус основного игрока сборной Украины, за которую провел 45 матчей и стал четвертьфиналистом Евро-2020.