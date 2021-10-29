ВИДЕО. Как Костюк сенсационно переиграла Радукану на пути в полуфинал

В 1/4 финала турнира в Клуж-Напоке Марта разобралась с чемпионкой US Open

  • 29.10.2021 21:20
  • 1360 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как Костюк сенсационно переиграла Радукану на пути в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 55) одержала сенсационную победу на турнире WTA 250 в румынской Клуж-Напоке.

В 1/4 финала украинка, имеющая шестой номер посева, уверенно переиграла третью сеяную Эмму Радукану из Великобритании (WTA 23), которая является действующей чемпионкой US Open.

WTA Клуж-Напока. Женщины. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [6] – Эмма Радукану (Великобритания) [3] – 6:2, 6:1

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Sashamar
    Sashamar, 29.10.2021 22:05
    +2
    Панове, де ви бачите сенсацію? Одна юна дівчина виграла у іншої трохи молодшої за себе.
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    PETP0
    PETP0, 29.10.2021 21:49
    +2
    ona_proigraet, 29.10.2021 21:35
    пересмотрел, получил истинное наслаждение!
    А я совсем нет, отвратительная публика на матче даже отвратительнее авторов этой нарезки, которые умудрились при счете 6-2 6-1 всунуть чуть ли ни больше выиграных мячей Радукану чем Костюк.
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 29.10.2021 22:38
    0
    Действительно, в чем сенсация?
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 29.10.2021 21:35
    0
    пересмотрел, получил истинное наслаждение!
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