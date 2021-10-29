ВИДЕО. Как Костюк сенсационно переиграла Радукану на пути в полуфинал

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 55) одержала сенсационную победу на турнире WTA 250 в румынской Клуж-Напоке.
В 1/4 финала украинка, имеющая шестой номер посева, уверенно переиграла третью сеяную Эмму Радукану из Великобритании (WTA 23), которая является действующей чемпионкой US Open.
WTA Клуж-Напока. Женщины. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [6] – Эмма Радукану (Великобритания) [3] – 6:2, 6:1
Источник — Sport.ua
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