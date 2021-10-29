Марта КОСТЮК: «Теперь будет матч с Халеп. Надеюсь пройти в финал»

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира в Клуж-Напоке, разобравшись с действующей чемпионкой US Open Эммой Радукану в двух сетах.

«Честно говоря, не знаю, как выиграла первый гейм. Эмма имела преимущество на своей подаче, и я думаю, что все началось именно с этого момента. Я как-то выиграла гейм и получила уверенность. И постепенно начинала понимать, как против нее играть. Но это сегодня. Возможно, в следующем матче с Эммой все будет иначе. Все было быстро».

«Мне напомнили, что когда-то я играла против нее, но это было давно. Тогда я проиграла. Затем был еще один матч, но это случилось 6-7 лет назад. Все уже изменилось».

«Теперь соперницей будет Симона Халеп. Играла с ней на Индиал-Уэллсе, и тогда навязала борьбу в одном сете, но проиграла. Играла не очень хорошо. Надеюсь, смогу навязать ей борьбу».

«И даже если проиграю, то это будет невероятный опыт. Очередной полуфинал в сезоне, и я надеюсь пробиться в финал», - сказала Костюк после победы.