Нагельсманн о поражении 0:5: «Показали, что в Баварии люди, а не машины»

Тренер не ожидал поражения с таким счетом

  • 29.10.2021 21:11
  • 715 просмотров
  • 1 комментарий
Нагельсманн о поражении 0:5: «Показали, что в Баварии люди, а не машины»
© fcbayern.com

«Бавария» неожиданно проиграла «Боруссии» Менхенгладбах в матче Кубка Германии со счетом 0:5. Наставник Юлиан Нагельсманн рассчитывает, что команда быстро вернется к победам.

«Один из худших моментов в карьере. До сих пор неприятно, но «Бавария» показала, что мы не машины, а люди. Теперь нужно снова выходить на поле и доказывать, что «Бавария» - одна из лучших команд в мире».

«Мы - чемпионы, и должны это продемонстрировать», - сказал Нагельсманн.

Источник — Kicker

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 29.10.2021 22:07
    0
    Новая отмазка для Де Дзерби.😆
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