Нагельсманн о поражении 0:5: «Показали, что в Баварии люди, а не машины»

«Бавария» неожиданно проиграла «Боруссии» Менхенгладбах в матче Кубка Германии со счетом 0:5. Наставник Юлиан Нагельсманн рассчитывает, что команда быстро вернется к победам.

«Один из худших моментов в карьере. До сих пор неприятно, но «Бавария» показала, что мы не машины, а люди. Теперь нужно снова выходить на поле и доказывать, что «Бавария» - одна из лучших команд в мире».

«Мы - чемпионы, и должны это продемонстрировать», - сказал Нагельсманн.