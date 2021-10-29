Защитник Металлиста: «Самая главная мечта - сыграть в УПЛ»

Александр Мизюк рассчитывает выйти в УПЛ

  • 29.10.2021 19:29
  • 547 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник Металлиста: «Самая главная мечта - сыграть в УПЛ»
© metalist.ua

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк после выхода команды в четвертьфинал Кубка Украины надеется, что вскоре сможет сыграть в УПЛ.

— Александр, поделись впечатлениями от матча.
— Эмоции, как и прошлый раз, наверное. Такое не забыть, это только прочувствовать надо, чтобы рассказать об этих эмоциях. При счете 0:0 забить, вывести команду вперед... Это счастье, я считаю.

— Ты вспомнил прошлый раз. Имеется в виду кубковая игра против «Десны», где команда тоже добыла победу. Тебя уже можно назвать специалистом по кубковым матчам?
— Наверное, нет. Думаю, больше просто повезло. Ворвался, попало в ногу, и получился хороший удар.

— Как ты говоришь, попало в ногу, или ты ее правильно подставил. Но технически после угловых легче забивать головой, а ты снова забил ногой!
— Да, легче головой, но так получилось, что нашёл точку забить ногой. Там удобно было ударить именно так.

— Насколько аппетит приходит во время еды? Команда уже в четвертьфинале Кубка, но какие у вас мечты, какие задачи?
— Мечты, конечно, пройти еще как можно дальше. А самая главная мечта — поиграть в Премьер-лиге. Надеюсь, получится это сделать с «Металлистом».

Сейчас команда уверенно лидирует в Первой лиге.

Источник — ФК Металлист

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 29.10.2021 20:10
    0
    Браво Сашко- Прогрес твоя сільська команда - і Прогрес в твоїй грі- земляче - твори історію!!! Борівщина із тобою @@@!!!
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