Защитник Металлиста: «Самая главная мечта - сыграть в УПЛ»

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк после выхода команды в четвертьфинал Кубка Украины надеется, что вскоре сможет сыграть в УПЛ.

— Александр, поделись впечатлениями от матча.

— Эмоции, как и прошлый раз, наверное. Такое не забыть, это только прочувствовать надо, чтобы рассказать об этих эмоциях. При счете 0:0 забить, вывести команду вперед... Это счастье, я считаю.

— Ты вспомнил прошлый раз. Имеется в виду кубковая игра против «Десны», где команда тоже добыла победу. Тебя уже можно назвать специалистом по кубковым матчам?

— Наверное, нет. Думаю, больше просто повезло. Ворвался, попало в ногу, и получился хороший удар.

— Как ты говоришь, попало в ногу, или ты ее правильно подставил. Но технически после угловых легче забивать головой, а ты снова забил ногой!

— Да, легче головой, но так получилось, что нашёл точку забить ногой. Там удобно было ударить именно так.

— Насколько аппетит приходит во время еды? Команда уже в четвертьфинале Кубка, но какие у вас мечты, какие задачи?

— Мечты, конечно, пройти еще как можно дальше. А самая главная мечта — поиграть в Премьер-лиге. Надеюсь, получится это сделать с «Металлистом».

Сейчас команда уверенно лидирует в Первой лиге.