Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я не понимаю, как работает VAR»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о проблемах в применении системы видеоповторов VAR:
«Пора уже высказаться, но я изо всех сил стараюсь держать язык за зубами, когда вижу определенные вещи. Я изо всех сил пытаюсь понять фолы, игру рукой и то, как работает VAR, даже если я давно в футболе.
Я не понимаю, игроки не понимают, болельщики не понимают. Нет ясности. Мы не решаем проблемы, ничего не говоря. Наши арбитры должны объяснить, когда VAR может вмешиваться, а когда нет. Это единственный способ принимать взвешенные решения.
Было слишком много инцидентов, слишком много сложных ситуаций. Игра перестает быть реальной. Если так продолжится, то это очень грустно».
Источник — Football-Italia
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Есть система проверки в теннисе (система Хокай). Где у каждого игрока есть 3 попытки проверить и 1 на тайбрейк. Если игрок проверил, но ошибся, попытка сгорает. А если проверил и оказался прав, то попытка остается. Такое же можно и нужно использовать в футболе.
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Не может судья сам себя проверять. Это абсурд, особенно если судью подкупили или он продажный. Проверять момент на видео повторе нужно по требованию главного тренера или капитана пострадавшей команды. А рассмотрение ситуации должен проводить не судья, который ошибся, а независимый судья (-и) перед экраном с видео повтором. Плюс видео повтор можно выводить на большой экран.
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Судьи осуществляющие проверку необязательно должны находиться на самом стадионе. Это может быть специальная комиссия сидящая где-то на удаленке и смотрящая матч на большем экране в режиме реального времени по видео картинкам с разных ракурсов, которых нет у главного судьи на поле.
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Есть система проверки в теннисе (система Хокай). Где у каждого игрока есть 3 попытки проверить и 1 на тайбрейк. Если игрок проверил, но ошибся, попытка сгорает. А если проверил и оказался прав, то попытка остается. Такое же можно и нужно использовать в футболе.
-
Не может судья сам себя проверять. Это абсурд, особенно если судью подкупили или он продажный. Проверять момент на видео повторе нужно по требованию главного тренера или капитана пострадавшей команды. А рассмотрение ситуации должен проводить не судья, который ошибся, а независимый судья (-и) перед экраном с видео повтором. Плюс видео повтор можно выводить на большой экран.
-
Судьи осуществляющие проверку необязательно должны находиться на самом стадионе. Это может быть специальная комиссия сидящая где-то на удаленке и смотрящая матч на большем экране в режиме реального времени по видео картинкам с разных ракурсов, которых нет у главного судьи на поле.
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