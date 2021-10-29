Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я не понимаю, как работает VAR»

Наставник «Аталанты» раскритиковал систему видеоповторов

  • 29.10.2021 19:08
  • 855 просмотров
  • 4 комментария
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Я не понимаю, как работает VAR»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о проблемах в применении системы видеоповторов VAR:

«Пора уже высказаться, но я изо всех сил стараюсь держать язык за зубами, когда вижу определенные вещи. Я изо всех сил пытаюсь понять фолы, игру рукой и то, как работает VAR, даже если я давно в футболе.

Я не понимаю, игроки не понимают, болельщики не понимают. Нет ясности. Мы не решаем проблемы, ничего не говоря. Наши арбитры должны объяснить, когда VAR может вмешиваться, а когда нет. Это единственный способ принимать взвешенные решения.

Было слишком много инцидентов, слишком много сложных ситуаций. Игра перестает быть реальной. Если так продолжится, то это очень грустно».

Источник — Football-Italia

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 29.10.2021 20:21
    0
    все это херня. но сколько денег эти дармоеды сьедают...там их уже больше чем футболистов
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 29.10.2021 20:19
    0
    им что про дух игры не рассказывали наивные дядьки
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    rus
    rus, 29.10.2021 19:46
    0
    alefteev77, 29.10.2021 19:37
    VAR - это классическая технология на службе у жуликов. Например, есть спорный момент и судья делает умышленную ошибку. Пострадавшая команда не может потребовать пересмотра ошибки, а судья может сам себя проверить. Но что он будет проверять, если он ошибку сделал умышленно и сознательно. Он же не будет сам себя уличать в жульничестве?
    -
    Есть система проверки в теннисе (система Хокай). Где у каждого игрока есть 3 попытки проверить и 1 на тайбрейк. Если игрок проверил, но ошибся, попытка сгорает. А если проверил и оказался прав, то попытка остается. Такое же можно и нужно использовать в футболе.
    -
    Не может судья сам себя проверять. Это абсурд, особенно если судью подкупили или он продажный. Проверять момент на видео повторе нужно по требованию главного тренера или капитана пострадавшей команды. А рассмотрение ситуации должен проводить не судья, который ошибся, а независимый судья (-и) перед экраном с видео повтором. Плюс видео повтор можно выводить на большой экран.
    -
    Судьи осуществляющие проверку необязательно должны находиться на самом стадионе. Это может быть специальная комиссия сидящая где-то на удаленке и смотрящая матч на большем экране в режиме реального времени по видео картинкам с разных ракурсов, которых нет у главного судьи на поле.
    Бред!
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 29.10.2021 19:37 (изменен)
    -1
    VAR - это классическая технология на службе у жуликов. Например, есть спорный момент и судья делает умышленную ошибку. Пострадавшая команда не может потребовать пересмотра ошибки, а судья может сам себя проверить. Но что он будет проверять, если он ошибку сделал умышленно и сознательно. Он же не будет сам себя уличать в жульничестве?
    -
    Есть система проверки в теннисе (система Хокай). Где у каждого игрока есть 3 попытки проверить и 1 на тайбрейк. Если игрок проверил, но ошибся, попытка сгорает. А если проверил и оказался прав, то попытка остается. Такое же можно и нужно использовать в футболе.
    -
    Не может судья сам себя проверять. Это абсурд, особенно если судью подкупили или он продажный. Проверять момент на видео повторе нужно по требованию главного тренера или капитана пострадавшей команды. А рассмотрение ситуации должен проводить не судья, который ошибся, а независимый судья (-и) перед экраном с видео повтором. Плюс видео повтор можно выводить на большой экран.
    -
    Судьи осуществляющие проверку необязательно должны находиться на самом стадионе. Это может быть специальная комиссия сидящая где-то на удаленке и смотрящая матч на большем экране в режиме реального времени по видео картинкам с разных ракурсов, которых нет у главного судьи на поле.
    Ссылка
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