ЖАБЕР: «Придется отдать Контавейт платье для церемонии открытия WTA Finals»

Теннисистка из Туниса уже не верит, что Анетт могут остановить в Клуж-Напоке

  • 29.10.2021 18:50
  • 466 просмотров
  • 1 комментарий
ЖАБЕР: «Придется отдать Контавейт платье для церемонии открытия WTA Finals»
© Jimmie48 Photography. Онс Жабер и Анетт Контавейт

Теннисистка из Туниса Онс Жабер отреагировала на победу эстонки Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Румынии над украинкой Ангелиной Калининой.
 
«Похоже, мне придется отдать Анетт свое платье для церемонии открытия WTA Finals. Она слишком занята, пока выигрывает матчи», – написала туниска в твиттере.
 
Отметим, что Жабер и Контавейт ведут заочную борьбу за последнюю восьмую путевку на Итоговый турнир WTA (2021 WTA Finals). Анетт нужно выиграть титул в Клуж-Напоке, чтобы обойти Онс в Чемпионской гонке. Пока что эстонка идет по сетке очень уверенно.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
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    AleksMih
    AleksMih, 29.10.2021 19:10
    0
    Сама …. , правильно было бы сыграть пару кругов в Италии, слиться на отдых и не думать про платье
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