ЖАБЕР: «Придется отдать Контавейт платье для церемонии открытия WTA Finals»

Теннисистка из Туниса Онс Жабер отреагировала на победу эстонки Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Румынии над украинкой Ангелиной Калининой.



«Похоже, мне придется отдать Анетт свое платье для церемонии открытия WTA Finals. Она слишком занята, пока выигрывает матчи», – написала туниска в твиттере.



Отметим, что Жабер и Контавейт ведут заочную борьбу за последнюю восьмую путевку на Итоговый турнир WTA (2021 WTA Finals). Анетт нужно выиграть титул в Клуж-Напоке, чтобы обойти Онс в Чемпионской гонке. Пока что эстонка идет по сетке очень уверенно.