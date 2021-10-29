Зидан готов заменить Почеттино в ПСЖ

Зинедин Зидан готов вернуться к тренерской работе, если получит предложение от ПСЖ. Сейчас парижан возглавляет Маурисио Почеттино.
Ранее Зидан отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед», но при этом имеет желание поработать с парижанами. Сейчас ПСЖ лидирует в чемпионате Франции и в своей группе Лиги чемпионов.
Зидан находится без работы с лета текущего года после того, как покинул пост главного тренера «Реала».
Источник — Footmercato
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