Зидан готов заменить Почеттино в ПСЖ

Француз может вернуться к работе, но не в «Манчестер Юнайтед»

  • 29.10.2021 18:50
  • 299 просмотров
  • 1 комментарий
Зидан готов заменить Почеттино в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Зинедин Зидан готов вернуться к тренерской работе, если получит предложение от ПСЖ. Сейчас парижан возглавляет Маурисио Почеттино.

Ранее Зидан отказался возглавлять «Манчестер Юнайтед», но при этом имеет желание поработать с парижанами. Сейчас ПСЖ лидирует в чемпионате Франции и в своей группе Лиги чемпионов.

Зидан находится без работы с лета текущего года после того, как покинул пост главного тренера «Реала».

Источник — Footmercato

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 29.10.2021 18:53
    -1
    Во как Зидан походу идёт только туда где 100% и без тренера команда играет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности