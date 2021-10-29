Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Отставка? Буду бороться из последних сил»

Наставник «Манчестер Юнайтед» не сдается

  • 29.10.2021 18:08
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  • 1 комментарий
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Отставка? Буду бороться из последних сил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннер Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своей отставке:

«В «Манчестер Юнайтед» я проходил через очень тяжёлые моменты — и когда был игроком, и когда был тренером и менеджером. И всегда справлялся.

С того момента, как я стал тренером, мы прошли уже через два или три кризиса. Могу лишь сказать, что всегда буду бороться из последних сил и давать отпор».

Ранее сообщалось о том, что за Сульшера вступился Криштиану Роналду.

Источник — Sky Sports

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 29.10.2021 18:59
    0
    ну да нужно бороться, иначе потом, кто пригласит? разве что какой то аутсайдер АПЛ, или в Шотландию . Если МЮ пойдет по дороге "манчестерских сердец" следующий наверное Гиггз.
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