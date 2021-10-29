Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Отставка? Буду бороться из последних сил»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своей отставке:

«В «Манчестер Юнайтед» я проходил через очень тяжёлые моменты — и когда был игроком, и когда был тренером и менеджером. И всегда справлялся.

С того момента, как я стал тренером, мы прошли уже через два или три кризиса. Могу лишь сказать, что всегда буду бороться из последних сил и давать отпор».

Ранее сообщалось о том, что за Сульшера вступился Криштиану Роналду.