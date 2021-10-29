Роналду вступился за Сульшера перед игроками Ман Юнайтед

Звездный португалец поддерживает тренера

  • 29.10.2021 07:34
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Роналду вступился за Сульшера перед игроками Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел встречу с партнерами по команде.

Как сообщает источник, звездный форвард попросил одноклубников не опускать руки вне зависимости от того, что они думают о тактике норвежского специалиста.

Также отмечается, что в коллективе не все игроки с воодушевлением принимают мнение Сульшера по выбору состава на матчи.

Напомним, «Ман Юнайтед» уже четыре матча кряду не может победить. В последней игре МЮ на «Олд Траффорд» потерпели сокрушительное поражение от «Ливерпуля» (0:5).

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» будет стоит увольнение Сульшера.

Источник — Manchester Evening News

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