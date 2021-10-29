Роналду вступился за Сульшера перед игроками Ман Юнайтед

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел встречу с партнерами по команде.
Как сообщает источник, звездный форвард попросил одноклубников не опускать руки вне зависимости от того, что они думают о тактике норвежского специалиста.
Также отмечается, что в коллективе не все игроки с воодушевлением принимают мнение Сульшера по выбору состава на матчи.
Напомним, «Ман Юнайтед» уже четыре матча кряду не может победить. В последней игре МЮ на «Олд Траффорд» потерпели сокрушительное поражение от «Ливерпуля» (0:5).
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» будет стоит увольнение Сульшера.
Источник — Manchester Evening News
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