Стало известно, сколько МанЮнайтед будет стоит увольнение Сульшера

«Манчестер Юнайтед» будет вынужден выплатить крупную сумму норвежскому специалисту Уле Гуннару Сульшеру в случае досрочного расторжения контракта.

Сульшер получит €9 миллионов в качестве отступных, если будет уволен из английского клуба.

Специалист находится под серьезным давлением после домашнего поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5 в поединке английской Премьер-лиги.

После 9-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в АПЛ, имея в активе 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-15.