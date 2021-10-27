Стало известно, сколько МанЮнайтед будет стоит увольнение Сульшера

Английский клуб будет вынужден выплатить специалисту €9 миллионов за расторжение контракта

  • 27.10.2021 21:21
  • 3662 просмотра
  • 5 комментариев
Стало известно, сколько МанЮнайтед будет стоит увольнение Сульшера
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» будет вынужден выплатить крупную сумму норвежскому специалисту Уле Гуннару Сульшеру в случае досрочного расторжения контракта.

Сульшер получит €9 миллионов в качестве отступных, если будет уволен из английского клуба.

Специалист находится под серьезным давлением после домашнего поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5 в поединке английской Премьер-лиги.

После 9-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в АПЛ, имея в активе 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-15.

Источник — The Sun

(25 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Mr.Budd
    Mr.Budd, 27.10.2021 22:09
    +2
    aleks19826, 27.10.2021 21:33
    Не херово они пристраиваются собаки. Меня б так выгнали с работы😁
    А главное, ни у кого совести не хватает самому уйти и не позориться больше.
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 27.10.2021 21:25
    +2
    9 лямов. Офигеть
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 27.10.2021 21:57
    +1
    А хто їм лікар? І це регулярно так із клубами подібного масштабу. Понапідписують тренерів з такими умовами, а потім ріпу чешуть. Ладно би мова йшла про тренера, якого дуже хотіли і який сам по собі - бренд (той же Моуріньо, наприклад). А то - Сульшер. Подумаєш, цаца. Чемпіонат Норвегії з "Мьолде" вигравав
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 27.10.2021 21:33
    +1
    Не херово они пристраиваются собаки. Меня б так выгнали с работы😁
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 27.10.2021 22:08
    0
    Якщо порівняти 9 лім-в і це мабуть за пару років,з цінами за які купують гравців а потім платять зарплату,то якось і не дуже...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности