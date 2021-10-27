Стало известно, сколько МанЮнайтед будет стоит увольнение Сульшера

«Манчестер Юнайтед» будет вынужден выплатить крупную сумму норвежскому специалисту Уле Гуннару Сульшеру в случае досрочного расторжения контракта.
Сульшер получит €9 миллионов в качестве отступных, если будет уволен из английского клуба.
Специалист находится под серьезным давлением после домашнего поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5 в поединке английской Премьер-лиги.
После 9-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в АПЛ, имея в активе 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-15.
Источник — The Sun
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