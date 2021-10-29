Карло АНЧЕЛОТТИ: «Азар? Я никогда не заставлял игрока остаться»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил перспективы в команде Эдена Азара:
«Отпустил бы я игрока с таким количеством игровой практикой, как у Азара? Я никогда в своей тренерской карьере не заставлял игрока, который не хочет быть в клубе, остаться. Если игрок хочет выйти на поле, он это сделает. В этом нет никаких сомнений».
Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Азара двум клубам АПЛ.
Источник — Marca
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