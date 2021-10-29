Карло АНЧЕЛОТТИ: «Азар? Я никогда не заставлял игрока остаться»

Наставник «Реала» готов отпустить бельгийца

  • 29.10.2021 17:46
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Азар? Я никогда не заставлял игрока остаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил перспективы в команде Эдена Азара:

«Отпустил бы я игрока с таким количеством игровой практикой, как у Азара? Я никогда в своей тренерской карьере не заставлял игрока, который не хочет быть в клубе, остаться. Если игрок хочет выйти на поле, он это сделает. В этом нет никаких сомнений».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Азара двум клубам АПЛ.

Источник — Marca

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