Шахтер – Десна. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Шахтер» – «Десна».

«В предыдущем мате УПЛ «Шахтер» на выезде выиграл у «Ворсклы» (2:0), а «Десна» дома сыграла вничью 1:1 с «Александрией». Также «горняки» накануне в поединке Кубка Украины обыграли в Одессе «Черноморец» (3:0).

10 раз играли между собой «Шахтер» и «Десна». «Горняки» победили в 9 встречах, еще 1 игра этих команд завершилась вничью. Черниговцы еще ни разу не выигрывали у дончан.

В этом матче я однозначно отдаю предпочтение «Шахтеру». У «горняков» команда по уровню выше. И на данный момент «Шахтер» показывает футбол гораздо лучший, чем «Десна». Здесь однозначно будет победа за донецкой командой. Несмотря на еврокубки, на Кубок Украины, у «Шахтера» длинная лавочка запасных. Это показала и игра с «Черноморцем», в которой вышел, образно говоря, наполовину второй состав. У Де Дзерби есть варианты для того, чтобы менять состав и играть матчи через два дня на третий. В этом плане проблем у донецкой команды я не вижу. «Десна» себе такого не может позволить. Не думаю, что черниговцы преподнесут какой-то сюрприз в этом поединке. Думаю, тут будет однозначно победа за дончанами», - сказал Воробей.

Матч «Шахтер» – «Десна» состоится 30-го октября. Начало встречи в 17:00.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.