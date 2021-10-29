Самый популярный пост. Роналду установил еще один рекорд Инстаграма

Пост португальца получил больше всего лайков среди спортсменов

  • 29.10.2021 17:14
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Самый популярный пост. Роналду установил еще один рекорд Инстаграма
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду установил еще один рекорд Инстагама. Вчера португалец объявил о том, что вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес ждет двойню. На данный момент пост собрал уже более 27 миллионов лайков.

Таким образом, этот пост Роналду собрал больше всего лайков среди спортсменов. Предыдущий рекорд – 22 миллиона – установил Лионель Месси, который после перехода в ПСЖ опубликовал фото в форме парижан вместе со своей семьей. Он собрал 22 миллиона лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Источник — Instagram

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