Пеп ГВАРДИОЛА: «Хави готов к работе в Барселоне»

Легенда «Барселоны» Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера каталонцев и возможное назначение Хави Эрнандеса:
«Мы с Куманом уверены, что зависим от результатов и работаем ради них. Без должных результатов никто не останется работать, ни Куман, ни Пеп. Рональд Куман — мой друг, я желаю ему всего наилучшего, мы сможем скоро обсудить последние новости.
Что касается Хави, то я не знаю, что произойдет. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Хави отлично понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону».
Источник — BBC
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