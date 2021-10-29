Пеп ГВАРДИОЛА: «Хави готов к работе в Барселоне»

Наставник «Манчестер Сити» - о ситуации в своем родном клубе

  • 29.10.2021 16:58
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Хави готов к работе в Барселоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Легенда «Барселоны» Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера каталонцев и возможное назначение Хави Эрнандеса:

«Мы с Куманом уверены, что зависим от результатов и работаем ради них. Без должных результатов никто не останется работать, ни Куман, ни Пеп. Рональд Куман — мой друг, я желаю ему всего наилучшего, мы сможем скоро обсудить последние новости.

Что касается Хави, то я не знаю, что произойдет. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Хави отлично понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил «Барселону».

Источник — BBC

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