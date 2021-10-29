Ивайло ПЕТЕВ: «Хотим победить Финляндию и Украину»

Наставник сборной Боснии и Герцеговины – о следующих матчах команды

  • 29.10.2021 16:34
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Ивайло ПЕТЕВ: «Хотим победить Финляндию и Украину»
© nfsbih.ba. Ивайло Петев

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от решающих матчей отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины (13 и 16 ноября соответственно):

«Возможно, мы будем играть в том же стиле, как и раньше, но обязательно будем искать что-то новое. Важно быть готовым и выглядеть лучше, чем раньше. Легких соперников не бывает, и важно, как мы будем выглядеть. Я настроен оптимистично, мы хотим показать хорошую игру и победить в обоих матчах.

Сейчас мы сосредоточены на Финляндии, а позже поговорим об Украине. Надеюсь, что те игроки, которые находятся в списке, будут здоровы и готовы к матчам».

Ранее Петев объявил состав боснийцев на ноябрьские матчи.

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