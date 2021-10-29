Босния и Герцеговина объявила заявку на матч отбора на ЧМ-2022 с Украиной

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петер объявил заявку команды на решающие два матча отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины (13 и 16 ноября соответственно). В нее вошли 27 игроков.
Вратари: Ибрахим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция).
Защитники: Бранимир Ципетич («Локомотива», Хорватия), Матео Сушич («ЧФР Клуж», Румыния), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»).
Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Раде Крунич («Милан», Италия), Миралем Пьянич («Бешикташ», Турция), Амер Гояк («Динамо» С, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард» », Бельгия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Эльмедин Жиликич («Олимпия», Словения), Элвис Шарич («Горица»).
Нападающие: Эдин Джеко («Интер», Италия), Лука Менало («Динамо» З, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия).
Турнирная таблица группы D:
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