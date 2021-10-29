В субботу, 30 октября, состоится поединок 10-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед».
Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» покажет Setanta Sports+ Ukraine .
Источник — Sport.ua
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