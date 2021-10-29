Президент Барселоны: «Благодарны Куману, Он – легенда»

Жоан Лапорта – об увольнении главного тренера команды

  • 29.10.2021 15:49
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Президент Барселоны: «Благодарны Куману, Он – легенда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал увольнение главного тренера команды Рональда Кумана:

«Мы решили уволить Кумана после игры с «Райо». Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.

Куман не продолжил работу из-за результатов. Ситуация стала нестабильной. Мы все еще сохраняем шансы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, есть Кубок. Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не сопровождалась успешными результатами».

Источник — Mundo Deportivo

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