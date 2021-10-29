Закарлюк проиграла обидчице Соболевой на турнире ITF в Казахстане

Украинская теннисистка Марианна Закарлюк завершила борьбу в рамках 25-тысячника ITF в Казахстане.
В матче 1/4 финала украинка проиграла Виктории Морвайовой из Словакии.
Караганда. 1/4 финала
Марианна Закарлюк (Украина) – Виктория Морвайова (Словакия) – 3:6, 0:6
Ранее Морвайова также с «баранкой» во второй партии переиграла еще одну украинку Анастасию Соболеву.
Источник — Sport.ua
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