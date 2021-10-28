Караганда. Соболева проиграла, Закарлюк идет дальше

Украинские теннисистки провели матчи второго круга на 25-тысячнике ITF в Казахстане.
Марианна Закарлюк одержала победу и пробилась в 1/4 финала, Анастасия Соболева свой матч проиграла.
Караганда. Второй круг
Марианна Закарлюк (Украина) – Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 6:2, 6:2
Анастасия Соболева (Украина, Q) – Виктория Морвайова (Словакия) – 5:7, 0:6
Источник — Sport.ua
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