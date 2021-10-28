Караганда. Соболева проиграла, Закарлюк идет дальше

Только одна украинка пробилась в 1/4 финала

  • 28.10.2021 12:13
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Караганда. Соболева проиграла, Закарлюк идет дальше
© ФТУ. Марианна Закарлюк

Украинские теннисистки провели матчи второго круга на 25-тысячнике ITF в Казахстане.
 
Марианна Закарлюк одержала победу и пробилась в 1/4 финала, Анастасия Соболева свой матч проиграла.
 
Караганда. Второй круг

Марианна Закарлюк (Украина) – Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 6:2, 6:2
Анастасия Соболева (Украина, Q) – Виктория Морвайова (Словакия) – 5:7, 0:6

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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    Elis
    Elis, 28.10.2021 12:55
    0
    Дашка Снігур теж
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