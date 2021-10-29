Защитник Металлиста: «Хотим пройти в Кубке как можно дальше»

Александр Мизюк – о выходе в четвертьфинал турнира

  • 29.10.2021 14:16
  • 405 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник Металлиста: «Хотим пройти в Кубке как можно дальше»
© Футбол 1/2/3. Александр Мизюк

26-летний центральный защитник харьковского «Металлиста» Александр Мизюк прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Хотим пройти как можно дальше. Мечта - играть в высшей лиге. Это самое главное. Надеюсь, это получится с «Металлистом», - сказал Мизюк.

Отметим, что в этом сезоне в пассиве «Металлиста» лишь одно поражение – в 14 туре Первой лиги от «Агробизнеса» (1:2). Харьковчане единолично лидируют в турнирной таблице второго дивизиона Украины.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юра Шопов
    Юра Шопов, 29.10.2021 15:01
    0
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    Как они попадут, не то что на Динамо или Шахтер, а даже на Зорю или Ворсклу, все для них закончится
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