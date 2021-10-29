Защитник Металлиста: «Хотим пройти в Кубке как можно дальше»

26-летний центральный защитник харьковского «Металлиста» Александр Мизюк прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Хотим пройти как можно дальше. Мечта - играть в высшей лиге. Это самое главное. Надеюсь, это получится с «Металлистом», - сказал Мизюк.

Отметим, что в этом сезоне в пассиве «Металлиста» лишь одно поражение – в 14 туре Первой лиги от «Агробизнеса» (1:2). Харьковчане единолично лидируют в турнирной таблице второго дивизиона Украины.