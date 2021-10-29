ФОТО. Мораес провел тренировку с детьми из Shakhtar ProSchool

Товарищеский матч между командами Жуниора и Зубова завершился ничьей 1:1

  • 29.10.2021 13:53
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ФОТО. Мораес провел тренировку с детьми из Shakhtar ProSchool
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес посетил в Киеве официальную школу клуба, где занимается уже более 50 детей.

Жуниор Мораес поучаствовал в тренировочном занятии в Shakhtar ProSchool. Сначала игрок провел разминку и показал несколько финтов, а в конце занятия состоялся товарищеский матч между командами Жуниора Мораеса и Геннадия Зубова (одного из тренеров Shakhtar ProSchool), который завершился ничьей – 1:1. В конце тренировки дети получили памятные фото и автографы футболиста.

– Очень счастлив быть здесь и видеть так много будущих игроков! – отметил Жуниор Мораес. – Рад детским улыбкам, что могу обмениваться с детьми положительной энергией. Ребята, мечтающие стать футболистами, напоминают мне о детстве. Теплые воспоминания… Нравится их искренняя радость от встречи с кумиром. Я тоже был по ту сторону, просил автографы, любил многих игроков, а когда я видел их вблизи… Понимаю, какое счастье они испытывают. Нужно передавать им максимально возможное количество доброты, потому что для них это важно. И это круто!

Shakhtar ProSchool – официальная футбольная школа ФК «Шахтер» для детей 7–12 лет в Киеве, где тренировки проходят по методике и под непосредственным контролем руководителя спортивной части Академии Эдгара Кардозу и тренеров Академии «Шахтера».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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