Юрий РОМАНЮК: «У Металлиста задание – выигрывать в каждой игре»

24-летний правый защитник харьковского «Металлиста» Юрий Романюк прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Очень много эмоций. Рады, что победили. Поздравляю всех болельщиков и свою команду с победой.

У нас задание - выигрывать в каждой игре, поэтому для нас каждая игра - стимул для побед. Нам нужно это делать», - сказал Романюк.

Отметим, что в этом сезоне в пассиве «Металлиста» лишь одно поражение – в 14 туре Первой лиги от «Агробизнеса» (1:2).