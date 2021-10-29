Юрий РОМАНЮК: «У Металлиста задание – выигрывать в каждой игре»

Защитник «Металлиста» – о выходе в четвертьфинал Кубка Украины

  • 29.10.2021 13:41
  • 181 просмотр
  • 2 комментария
Юрий РОМАНЮК: «У Металлиста задание – выигрывать в каждой игре»
© Футбол 1/2/3. Юрий Романюк

24-летний правый защитник харьковского «Металлиста» Юрий Романюк прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Очень много эмоций. Рады, что победили. Поздравляю всех болельщиков и свою команду с победой.

У нас задание - выигрывать в каждой игре, поэтому для нас каждая игра - стимул для побед. Нам нужно это делать», - сказал Романюк.

Отметим, что в этом сезоне в пассиве «Металлиста» лишь одно поражение – в 14 туре Первой лиги от «Агробизнеса» (1:2).

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 29.10.2021 13:56
    -1
    Агробизнес это восточная Барселона. То Шахтер дрюкнет, то Металлист.
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    rus
    rus, 29.10.2021 13:48
    -1
    Так держать. Верим в команду!
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