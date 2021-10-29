Юрий РОМАНЮК: «У Металлиста задание – выигрывать в каждой игре»

24-летний правый защитник харьковского «Металлиста» Юрий Романюк прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
«Очень много эмоций. Рады, что победили. Поздравляю всех болельщиков и свою команду с победой.
У нас задание - выигрывать в каждой игре, поэтому для нас каждая игра - стимул для побед. Нам нужно это делать», - сказал Романюк.
Отметим, что в этом сезоне в пассиве «Металлиста» лишь одно поражение – в 14 туре Первой лиги от «Агробизнеса» (1:2).
Источник — Футбол 1/2/3
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