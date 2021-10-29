Экс-футболист Шахтера и Динамо перешел в Динамо из Бухареста

28-летний молдавский полузащитник Каталин Карп подписал контракт с «Динамо» из Бухареста, который рассчитан до конца нынешнего сезона.

Румынскому клубу футболист достался на правах свободного агента. В этом статусе Карп пребывал с лета, когда покинул российский «Тамбов».

Примечательно, что Каталин Карп в юном возрасте успел побывать в двух украинских грандах. С 2010 по 2012 годы хавбек был в академии «Шахтера», а с 2012 по 2014 годы пребывал на контракте в «Динамо».

На счету Карпа несколько десятков матчей за «Динамо-2», а вот за первую команду «бело-синих», равно как и за «Шахтер», Каталин, имеющий в активе 36 игр за сборную Молдовы, не выступал.