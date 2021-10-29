Разван РАЦ: «Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу»

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Румынии Разван Рац высказал свое мнение о работе своего земляка и бывшего наставника Мирчи Луческу в «Динамо».
«Киевское «Динамо» вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как «Динамо» практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу. Их просто не было. Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в «Шахтере», чтобы создать команду с большим количеством трофеев», - сказал Рац в эфире Radio Sport Total FM.
Ранее Рац заявлял, что Луческу сумел превратить молодежь «Динамо» в конкурентоспособную команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кстати такое утверждение , больше бы подходило для донецкого посмешища , ведь до Луческу эта телега даже с большими вшиваниями и ручными судейками мало чем могла похвастаться
Именно Дед на 80% и бабло рината на 20% сделали шахтёр
Кстати такое утверждение , больше бы подходило для донецкого посмешища , ведь до Луческу эта телега даже с большими вшиваниями и ручными судейками мало чем могла похвастаться
Именно Дед на 80% и бабло рината на 20% сделали шахтёр
Будем вместе лысого гонять на Развана
Кстати такое утверждение , больше бы подходило для донецкого посмешища , ведь до Луческу эта телега даже с большими вшиваниями и ручными судейками мало чем могла похвастаться
Именно Дед на 80% и бабло рината на 20% сделали шахтёр
Не забудь голубцов на ужин приготовить
И он правду сказал
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.