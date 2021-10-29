Разван РАЦ: «Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу»

Интересное и провокационное мнение бывшего футболиста «Шахтера»

  • 29.10.2021 13:21
  • 1579 просмотров
  • 11 комментариев
Разван РАЦ: «Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу»
© Instagram. Разван Рац

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Румынии Разван Рац высказал свое мнение о работе своего земляка и бывшего наставника Мирчи Луческу в «Динамо».

«Киевское «Динамо» вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как «Динамо» практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу. Их просто не было. Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в «Шахтере», чтобы создать команду с большим количеством трофеев», - сказал Рац в эфире Radio Sport Total FM.

Ранее Рац заявлял, что Луческу сумел превратить молодежь «Динамо» в конкурентоспособную команду.

Источник

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    cooperchack, 29.10.2021 13:32
    +7
    Чемпион Динамо и чемпионств у них больше,вопрос закрыт.
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 29.10.2021 13:46
    +4
    Маячня в інтерв'ю колишніх гравців Шахтаря - це вже класика.
    Ссылка
    _+_
    _+_, 29.10.2021 13:41
    +3
    А какое пиво он рекламирует в Instagram?
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 29.10.2021 13:40
    +3
    При Реброве Динамо тоже знатно дрючило Шахтер.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.10.2021 13:36
    +3
    Идеальный заголовок для мега срача
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 29.10.2021 14:20 (изменен)
    +1
    Ну смотря за какой период говорит рац, если на последние несколько лет каденций Хациоли и Лесика, то в чем то он прав , а если за все время - то ему стоит вызвать санитаров.
    Кстати такое утверждение , больше бы подходило для донецкого посмешища , ведь до Луческу эта телега даже с большими вшиваниями и ручными судейками мало чем могла похвастаться
    Именно Дед на 80% и бабло рината на 20% сделали шахтёр
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 29.10.2021 14:05
    +1
    M∆X, 29.10.2021 13:38
    Раз в пять лет и палка стреляет)) аж жалко убогих дыномацев было, пять лет сидели ниже травы тише воды)) И то без помощи Шахты не справились бы, сами ничего не придумали, решили повторить за Шахтой, взят бывшего тренера !!ну не позорНики
    Позорники, потратили 50 лямов и пригласили никакого макарона. А игры как не было так и нет. Одни разгромы и трешь матчи. Ну не позорники ?
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 29.10.2021 14:25
    0
    Funny_____Cat, 29.10.2021 14:20
    Ну смотря за какой период говорит рац, если на последние несколько лет каденций Хациоли и Лесика, то в чем то он прав , а если за все время - то ему стоит вызвать санитаров.
    Кстати такое утверждение , больше бы подходило для донецкого посмешища , ведь до Луческу эта телега даже с большими вшиваниями и ручными судейками мало чем могла похвастаться
    Именно Дед на 80% и бабло рината на 20% сделали шахтёр
    Зая,давай быстрей домой.
    Будем вместе лысого гонять на Развана
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 29.10.2021 14:22
    -1
    Funny_____Cat, 29.10.2021 14:20
    Ну смотря за какой период говорит рац, если на последние несколько лет каденций Хациоли и Лесика, то в чем то он прав , а если за все время - то ему стоит вызвать санитаров.
    Кстати такое утверждение , больше бы подходило для донецкого посмешища , ведь до Луческу эта телега даже с большими вшиваниями и ручными судейками мало чем могла похвастаться
    Именно Дед на 80% и бабло рината на 20% сделали шахтёр
    Зая,ты во сколько будешь дома?
    Не забудь голубцов на ужин приготовить
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 29.10.2021 13:48
    -6
    Какой красавчик на фото
    И он правду сказал
    Ссылка
    M∆X
    online
    M∆X, 29.10.2021 13:38
    -7
    Раз в пять лет и палка стреляет)) аж жалко убогих дыномацев было, пять лет сидели ниже травы тише воды)) И то без помощи Шахты не справились бы, сами ничего не придумали, решили повторить за Шахтой, взят бывшего тренера !!ну не позорНики
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности