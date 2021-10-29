Разван РАЦ: «Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу»

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Румынии Разван Рац высказал свое мнение о работе своего земляка и бывшего наставника Мирчи Луческу в «Динамо».

«Киевское «Динамо» вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как «Динамо» практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу. Их просто не было. Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в «Шахтере», чтобы создать команду с большим количеством трофеев», - сказал Рац в эфире Radio Sport Total FM.

Ранее Рац заявлял, что Луческу сумел превратить молодежь «Динамо» в конкурентоспособную команду.