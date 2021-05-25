РАЦ: «Луческу превратил молодежь Динамо в конкурентоспособную команду»

Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац прокомментировал успех Мирчи Луческу в киевском «Динамо».
«Действительно, Мирча Луческу сделал то, что он лучше всего умеет. Превратил коллектив с молодыми игроками в очень конкурентоспособную команду, которой удается выигрывать титулы у «Шахтера». Донецкий клуб, с точки зрения стоимости, выглядел предпочтительнее. Мирча Луческу делает то, что знает лучше всего, – преображает команды», – сказал бывший румынский футболист.
Ранее Рац в эфире румынского ТВ поздравил Шахтер с юбилеем на русском языке.
Источник — Digisport.ro
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