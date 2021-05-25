Рац в эфире румынского ТВ поздравил Шахтер с юбилеем на русском языке

Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац накануне принял участие в футбольной программе на румынском телевидении, поздравив в прямом эфире донецкий клуб с 85-летием, в том числе и перейдя на русский язык.

«24 мая – день рождения «Шахтера», а 26 мая – мой день рождения. Я хотел бы еще кое-что сказать по-русски. Для меня это очень и очень важно. Этот клуб очень важен для меня, и в моей жизни он многое значил», - отметил Рац, после чего сделал небольшую паузу, очевидно вспоминая русский язык.

«С Днем рождения, «Шахтер»! С днем рождения, фанаты «Шахтера»! И, как я говорил всегда, «Шахтер» в моем ДНК», - сказал Рац на русском, после чего вновь вернулся к румынскому языку.

«Я выиграл много трофеев в этом клубе, 17 за 10 лет. Вместе мы взяли Кубок УЕФА, который является пиком моей карьеры. Я добился важных побед. Играл в Лиге чемпионов, чего очень хотел, ведь это особенный турнир. Сыграть в Лиге чемпионов более 50 матчей – это то, чем я горжусь», - подчеркнул Рац.

Напомним, накануне донецкому «Шахтеру» исполнилось 85 лет.