Рац в эфире румынского ТВ поздравил Шахтер с юбилеем на русском языке

Разван сказал, что донецкий клуб в его ДНК

  • 25.05.2021 09:33
  • 867 просмотров
  • 3 комментария
Рац в эфире румынского ТВ поздравил Шахтер с юбилеем на русском языке
© Digi Sport

Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац накануне принял участие в футбольной программе на румынском телевидении, поздравив в прямом эфире донецкий клуб с 85-летием, в том числе и перейдя на русский язык.

«24 мая – день рождения «Шахтера», а 26 мая – мой день рождения. Я хотел бы еще кое-что сказать по-русски. Для меня это очень и очень важно. Этот клуб очень важен для меня, и в моей жизни он многое значил», - отметил Рац, после чего сделал небольшую паузу, очевидно вспоминая русский язык.

«С Днем рождения, «Шахтер»! С днем рождения, фанаты «Шахтера»! И, как я говорил всегда, «Шахтер» в моем ДНК», - сказал Рац на русском, после чего вновь вернулся к румынскому языку.

«Я выиграл много трофеев в этом клубе, 17 за 10 лет. Вместе мы взяли Кубок УЕФА, который является пиком моей карьеры. Я добился важных побед. Играл в Лиге чемпионов, чего очень хотел, ведь это особенный турнир. Сыграть в Лиге чемпионов более 50 матчей – это то, чем я горжусь», - подчеркнул Рац.

 

Напомним, накануне донецкому «Шахтеру» исполнилось 85 лет.

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Источник — Digisport.ro

(5 голосов)

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Комментарии
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 25.05.2021 10:53
    0
    Анатолій Чорнобук, 25.05.2021 10:28
    Шахтар український клуб???
    Да, а ты сепар позорный. Это просто правда и факты жизни.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 25.05.2021 10:28
    -3
    Шахтар український клуб???
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 25.05.2021 10:21
    -1
    Спасибо, братик! Ты был одним из лучших в Шахте!
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 25.05.2021 10:53
    0
    Анатолій Чорнобук, 25.05.2021 10:28
    Шахтар український клуб???
    Да, а ты сепар позорный. Это просто правда и факты жизни.
    Ссылка
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