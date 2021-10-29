Ливерпуль определится с будущим Салаха до января

Английский клуб намерен продлить контракт с египетским вингером

  • 29.10.2021 13:02
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Ливерпуль определится с будущим Салаха до января
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» намерен определиться с будущим 29-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха до января.

Вероятно, «красные» уступят требованиям футболиста. Ранее сообщалось, что Салах хочет зарабатывать €600 тысяч в неделю. Высокие требования Мохамеда привели к напряженности между сторонами, но «Ливерпуль» все же готов их принять.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 гола после перехода из римской «Ромы» за €42 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «красных» 12 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач.

Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.

Источник — Football Insider

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