€600 тысяч в неделю! Аппетиты Салаха растут не по дням, а по часам

Египетский вингер «Ливерпуля» требует увеличения зарплаты в несколько раз

  • 25.10.2021 14:33
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€600 тысяч в неделю! Аппетиты Салаха растут не по дням, а по часам
© Getty Images/Global Images Ukraine

В переговорах 29-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха о продлении контракта с «Ливерпулем» наметился новый поворот.

Сейчас Салах требует заработную плату в размере €600 тысяч в неделю. Текущая зарплата игрока составляет около €260 тысяч в неделю.

Соглашение Салаха с «красными» рассчитано до лета 2023 года, и «Ливерпуль» намерен его продлить на фоне слухов об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».

В текущем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 12 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.

Источник — Football Insider

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