€600 тысяч в неделю! Аппетиты Салаха растут не по дням, а по часам

В переговорах 29-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха о продлении контракта с «Ливерпулем» наметился новый поворот.
Сейчас Салах требует заработную плату в размере €600 тысяч в неделю. Текущая зарплата игрока составляет около €260 тысяч в неделю.
Соглашение Салаха с «красными» рассчитано до лета 2023 года, и «Ливерпуль» намерен его продлить на фоне слухов об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».
В текущем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 12 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.
Источник — Football Insider
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