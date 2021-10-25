€600 тысяч в неделю! Аппетиты Салаха растут не по дням, а по часам

В переговорах 29-летнего египетского вингера Мохамеда Салаха о продлении контракта с «Ливерпулем» наметился новый поворот.

Сейчас Салах требует заработную плату в размере €600 тысяч в неделю. Текущая зарплата игрока составляет около €260 тысяч в неделю.

Соглашение Салаха с «красными» рассчитано до лета 2023 года, и «Ливерпуль» намерен его продлить на фоне слухов об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».

В текущем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 12 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €100 миллионов.