Виктор ЛЕОНЕНКО: «Черноморец выдержал тайм, а во втором молодежь поплыла»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Шахтера» над одесским «Черноморцем» (3:0) в поединке 1/8 финала Кубка Украины.
«Я увидел у «Шахтера» только второй тайм. Тете, Марлос вышли и сделали игру. Ну и Фернандо начал активничать. Рад за молодого.
В первом тайме разбирать просто нечего. Но нужно еще отметить молодежь в «Черноморце», потому что видно работу Мороза. Понятно, что кто-то перегорел. Но первый тайм выдержали.
Тренеры любят говорить, что во втором тайме прибавили. Ничего не прибавили, просто забили — и все. «Черноморец» тайм выдержал, но во втором молодежь поплыла. Побежали купаться. А «Шахтер» довел дело до уверенной победы. По-моему, Дентиньо всю жизнь будет играть в «Шахтере», — сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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