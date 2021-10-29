Виктор ЛЕОНЕНКО: «Черноморец выдержал тайм, а во втором молодежь поплыла»

Специалист поделился мнением о победе «Шахтера» над одесским клубом в 1/8 финала Кубка Украины (3:0)

  • 29.10.2021 12:18
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  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Черноморец выдержал тайм, а во втором молодежь поплыла»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Шахтера» над одесским «Черноморцем» (3:0) в поединке 1/8 финала Кубка Украины.

«Я увидел у «Шахтера» только второй тайм. Тете, Марлос вышли и сделали игру. Ну и Фернандо начал активничать. Рад за молодого.

В первом тайме разбирать просто нечего. Но нужно еще отметить молодежь в «Черноморце», потому что видно работу Мороза. Понятно, что кто-то перегорел. Но первый тайм выдержали.

Тренеры любят говорить, что во втором тайме прибавили. Ничего не прибавили, просто забили — и все. «Черноморец» тайм выдержал, но во втором молодежь поплыла. Побежали купаться. А «Шахтер» довел дело до уверенной победы. По-моему, Дентиньо всю жизнь будет играть в «Шахтере», — сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GELO88
    GELO88, 29.10.2021 12:52
    0
    Значить молодь-гімно раз плаває, а були би козаками, то хоча б на четвереньках повзали але не впали. Ви тій молоді ще колискову заспівайте.
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