Леонид КУЧУК: «Была интрига. Забыли и идем дальше»

Наставник «Руха» подвел итоги поражения от «Зари» в 1/8 финала Кубка Украины (0:2)

  • 29.10.2021 11:30
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Леонид КУЧУК: «Была интрига. Забыли и идем дальше»
© ФК Заря Луганск. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал итоги поражения от «Зари» (0:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

- Кубковый матч. Что здесь говорить? Но, в любом случае, была интрига. Теперь уже без эмоций. Забыли и идем дальше.

- Что сказали игрокам по истечении основного времени?
- Проанализировали как атаковать и прессинговать, но не как обороняться.

- Как вам поддержка сегодня?
- Стадион прекрасный. Я его очень хорошо знаю. И атмосфера очень хорошая. И фанаты хорошо относятся к футболу. Очень уютно играть. По-домашнему. И поле в отличном состоянии. Вы видели.

- Сегодня во время матча болельщики выкрикивали ваше имя. Что вы ощущали?
- Я следил за матчем. Когда ты в игре, то не обращаешь внимания ни на кого и ни на что. Да, я слышу, но отвлекаться тренер от игры не может, чтобы не потерять пульс и смысл матча.

Источник — ФК Заря

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