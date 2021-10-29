Леонид КУЧУК: «Была интрига. Забыли и идем дальше»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал итоги поражения от «Зари» (0:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

- Кубковый матч. Что здесь говорить? Но, в любом случае, была интрига. Теперь уже без эмоций. Забыли и идем дальше.

- Что сказали игрокам по истечении основного времени?

- Проанализировали как атаковать и прессинговать, но не как обороняться.

- Как вам поддержка сегодня?

- Стадион прекрасный. Я его очень хорошо знаю. И атмосфера очень хорошая. И фанаты хорошо относятся к футболу. Очень уютно играть. По-домашнему. И поле в отличном состоянии. Вы видели.

- Сегодня во время матча болельщики выкрикивали ваше имя. Что вы ощущали?

- Я следил за матчем. Когда ты в игре, то не обращаешь внимания ни на кого и ни на что. Да, я слышу, но отвлекаться тренер от игры не может, чтобы не потерять пульс и смысл матча.