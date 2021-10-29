Евгений ВОЛЫНЕЦ: «В перерыве был только разговор на повышенных тонах»

Голкипер «Колоса» Евгений Волынец прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Не было никаких корректив в перерыве - просто был разговор на повышенных тонах, и все. Не нужно был фишками двигать, что-то показывать на макете, просто нужно было поговорить. Выходил, был готов к игре. К сожалению, неудачно сыграли. Будем работать дальше», - сказал Волынец.