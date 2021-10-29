КРАСНИКОВ: Уровень этого Металлиста будет не ниже команды образца 2005-2013

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
«В первом тайме мы переигрывали соперника. Во втором тайме мы отдали инициативу. Слава богу, что для нас так все закончилось.
Президент не раз объявлял, что сделает боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры, и подняться к уровню не ниже «Металлиста» образца 2005-2013», - сказал Красников.
Источник — Футбол 1/2/3
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Прошло 10 минут - вадо пошел напяливать юбку жены и биться в истерике
(о ударов в створ за первый там против 15, но АТАКОВАЛИ!)
Ты ничего не понимаешь в красоте футбола)
Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
Тебе невдомёк, что с любой командой можно сторговаться? Но не сразу, каждый старается себя подороже продать. Вот и все эти товарищи сначала чпокнули твоё ДК, а потом сказали: мы ведь можем, поэтому с вас за слив столько-то. Подороже.
Ты, дырявый, лучше скажи, за какие такие шиши в последние 5 лет Заря, Олимпик, Десна, Черноморец и Колос стали ложится под ДК? О Днепре я молчу, там хозяин еврей, как и суркис.
Тебе невдомёк, что с любой командой можно сторговаться? Но не сразу, каждый старается себя подороже продать. Вот и все эти товарищи сначала чпокнули твоё ДК, а потом сказали: мы ведь можем, поэтому с вас за слив столько-то. Подороже.
Ты, дырявый, лучше скажи, за какие такие шиши в последние 5 лет Заря, Олимпик, Десна, Черноморец и Колос стали ложится под ДК? О Днепре я молчу, там хозяин еврей, как и суркис.
ВаДО, тебе гугл переводчик не проплатили?, ты ж патриот украиноговорящий
давай, даю тебе еще попытку свою писанину оправдать, а иначе дальше факты про тебя пойдут 👩🏼🦱💄💁🏾♀️
Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
"так что думайте сами люди, стоит ли верить словам ВадО, человека который сменил здесь уже более 20 ников ( WADO ^ WADO 1976_WADO 19(76) WADo_1976^ Urkraine^ BBB, KVLAD, Алена Остапенко, Марина Ивашенко Adekvatnenko^ SyrkisFuyLO^ SurkisBravo ) и многие многие другие"
Вадо же недавно показывал свой паспорт по которому он якоба из Кременчуга и год рождения у него 1976 вот это зашквар
потому и палится вечно,
Заметь, Диканька( Все WADO) Кременчуг , Глобино ( Злийи Суркси Фуло)- все Полтавская область , у него даже мозгов не хватает с другой области город взять .
но я уверен что онн долгое время на Донбассе жил еще, оттуда и сепарские настроения, и щенячий визг на День Донецка
Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
а вообще давайте разберем по факту, методичку этой дешевой рабочей силы
ну и пару фактов о самом ВаДо попутно вспомним👌
поехали😁
и так , ВаДо утверждает, что Десна фарм Динамо, но Десна 5 раз отбирает очки у Киевлян за последни 8 матчей🙈💁
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Чемпионат Украины 2021/22, Премьер-Лига, Первый круг
Статистика личных встреч 22.08.2021 Динамо – Десна 4:0 (2:0)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Второй круг
Статистика личных встреч 21.02.2021 Десна – Динамо 1:1 (0:0)
КиевСтадион Динамо им. В.В.Лобановского
Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг
Статистика личных встреч 11.09.2020 Динамо – Десна 0:0
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
Статистика личных встреч 28.06.2020 Десна – Динамо 3:2 (2:1) *
ЧерниговСтадион им. Ю.Гагарина
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Первый круг
Статистика личных встреч 15.03.2020 Динамо – Десна 1:1 (0:0)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
Статистика личных встреч 15.12.2019 Десна – Динамо 0:1 (0:1)
ЧерниговСтадион им. Ю.Гагарина
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг
Статистика личных встреч 15.09.2019 Динамо – Десна 1:2 (0:1)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
Статистика личных встреч 02.03.2019 Десна – Динамо 1:2 (0:1)
Чернигов
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Дальше ВаДо говорит что Колос фарм ДК 😑👀
но Колос дважды в последних 5 матчах забирал у Динамо очки , причем однажды почти оставил их без Лиги Чемпионов, странное поведение фарма не находите ?
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Матчи
Чемпионат Украины 2021/22, Премьер-Лига, Первый круг
Статистика личных встреч 28.08.2021 Динамо – Колос 7:0 (6:0)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Второй круг
Статистика личных встреч 09.05.2021 Колос – Динамо 0:3 (0:1)
КовалёвкаСтадион Колос
Кубок Украины 2020/21, 1/4 финала
Статистика личных встреч 03.03.2021 Динамо (Киев) – Колос (Ковалёвка) 0:0 д.в.,
пен. 4:3
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг
Статистика личных встреч 12.12.2020 Динамо – Колос 2:2 (0:0) *
КиевСтадион Динамо им. В.В.Лобановского
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
Статистика личных встреч 19.07.2020 Колос – Динамо 2:0 (0:0)
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и напоследок, этот любитель женской одежды, говорит, что Заря фарм Динамо , но статистика говорит
что за последни 4 года Заря СЕМЬ раз забирала очки у киевлян в разных чемпионатах и турнирных ситуациях;
Чемпионат Украины 2021/22, Премьер-Лига, Первый круг
Статистика личных встреч 08.08.2021 Заря – Динамо 1:2 (0:1)
ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
Кубок Украины 2020/21, Финал
Статистика личных встреч 13.05.2021 Динамо (Киев) – Заря (Луганск) 1:0 д.в.
(0:0, 0:0)
ТернопольГородской стадион
Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Второй круг
Статистика личных встреч 14.03.2021 Заря – Динамо 0:2 (0:0)
ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг
Статистика личных встреч 04.10.2020 Динамо – Заря 1:1 (0:0)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
Статистика личных встреч 16.07.2020 Динамо – Заря 3:1 (3:1)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Первый круг
Статистика личных встреч 13.06.2020 Заря – Динамо 1:3 (0:0) *
ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
Статистика личных встреч 08.12.2019 Динамо – Заря 1:2 (1:1)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг
Статистика личных встреч 01.09.2019 Заря – Динамо 2:2 (1:2)
ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
Статистика личных встреч 11.05.2019 Динамо – Заря 1:1 (1:0)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Первый круг
Статистика личных встреч 03.04.2019 Заря – Динамо 2:3 (1:0)
ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
Статистика личных встреч 25.02.2019 Динамо – Заря 5:0 (3:0)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг
Статистика личных встреч 16.09.2018 Заря – Динамо 1:1 (1:0)
ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
Статистика личных встреч 13.05.2018 Заря – Динамо 0:1 (0:0)
Статистика личных встреч 07.04.2018 Динамо – Заря 4:0 (1:0)
КиевСтадион Динамо им. В.В.Лобановского
Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
Статистика личных встреч 04.03.2018 Динамо – Заря 3:2 (0:0)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг
Статистика личных встреч 01.10.2017 Заря – Динамо 4:4 (0:3)
ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Группа 1, Второй круг
Статистика личных встреч 21.05.2017 Динамо – Заря 1:2 (1:1)
КиевНСК Олимпийский
Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Группа 1, Первый круг
Статистика личных встреч 14.04.2017 Заря – Динамо 0:1 (0:1)
ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
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✌️Странные какие-то фармы у Динамо , которые раз за разом кусают киевлян , но другое дело Мариуполь , вот там , по мнению ВаДО - пример неподкупности честности и спортивной борьбы и неуступчивости
53 матча. 50 побед у шахтера
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так что думайте сами люди, стоит ли верить словам ВадО, человека который сменил здесь уже более 20 ников ( WADO ^ WADO 1976_WADO 19(76) WADo_1976^ Urkraine^ BBB, KVLAD, Алена Остапенко, Марина Ивашенко Adekvatnenko^ SyrkisFuyLO^ SurkisBravo ) и многие многие другие
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но мы дадим шанс ВаДО , высказаться и объяснить, почему фармы Динамо, периодически у киевлян же забирают очки ?
Ждем ВаДо. говори
Хочешь к нам в голубятню
Мы любим друг друга ,и нашу любовь тебе не разбить
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