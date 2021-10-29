КРАСНИКОВ: Уровень этого Металлиста будет не ниже команды образца 2005-2013

Харьковский клуб громко заявляет о своих амбициях

  • 29.10.2021 11:17
  • 2422 просмотра
  • 34 комментария
КРАСНИКОВ: Уровень этого Металлиста будет не ниже команды образца 2005-2013
© Футбол 1/2/3. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«В первом тайме мы переигрывали соперника. Во втором тайме мы отдали инициативу. Слава богу, что для нас так все закончилось.

Президент не раз объявлял, что сделает боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры, и подняться к уровню не ниже «Металлиста» образца 2005-2013», - сказал Красников.

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 29.10.2021 11:23
    +4
    Sineus, 29.10.2021 11:19
    Угу
    Интересно какой бюджет в лучшие времена будет у них и зашевелится ли суркис с усилением дк или будет довольствоваться в случае чего и 2-3 местами
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    mist76
    mist76, 29.10.2021 11:22
    +3
    Слишком много слов. Как бы не обо*ратся
    Ссылка
    Fender
    Fender, 29.10.2021 11:41 (изменен)
    +1
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:40
    Я правильно понял, тоесть ты не отрицаешь свои нетрадиционные отношения с Фанькой?
    На вопросы ниже ответь тогда я мб тебе отвечу.
    ////
    Прошло 10 минут - вадо пошел напяливать юбку жены и биться в истерике
    Ссылка
    Fender
    Fender, 29.10.2021 11:36 (изменен)
    +1
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:35
    Ти клон чи не клон? Це ти вчора писало про "сношения" с Фанькой?
    Вадо какая тебе разница сепар ты вонючий. Когда ты ответишь за свои слова и предоставишь ведомости по зарплате Динамо и Шахтера с мокрыми печатями? Когда ты ответишь на вопрос почему главный спонсор шахтер SCM Limited с регистрацией на кипре не платит налоги в Украине и дает деньги на трансферы через кипр чтобы не платить налоги? Почему шахтер рисует годовые отчеты в фотошопе а не показывает хотя бы в екселе? Мб потому что все зарплаты идут через кипр? Почему вы вонючие сепары не поддерживаете украинскую армию и не платите военный сбор? Я тебя специально оставлю наедине - давай рыдай паскуда ты престарелая.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 29.10.2021 11:30
    +1
    Fender, 29.10.2021 11:28
    Смотри вадо чтобы твою кротовню Металлист на ржавые шкурки от бананов не порвал Какие же смешные эти слепые подземные - им динамо везде поперек горла стоит а сами получают в сраку 0-5 при 0 ударов по воротам Реала перед родными трибунами Интересно побьют свой же рекорд 3 ноября в Мадриде по сумме двух матчей? пока 0-10 дальше будет больше
    Зато футбол АТАКУЮЩИЙ!
    (о ударов в створ за первый там против 15, но АТАКОВАЛИ!)
    Ты ничего не понимаешь в красоте футбола)
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 29.10.2021 11:29
    +1
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:24
    Правильно! Металлу надо рвать всю дырявую шоблу! Первой была повержена подстилка №2 Дёснушка, второй была повержена подстилка №3 Колгосп!
    Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
    А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
    Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
    " Ждем"? Хватит олецитворять свои желания с желанием большинства. Не надоело говорить за всех и считать что вас там большинство ? Раз два и обчелся
    Ссылка
    Sineus
    Sineus, 29.10.2021 11:19
    +1
    dd dent, 29.10.2021 11:14
    Или упл просто стало значительно слабее
    Угу
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 29.10.2021 11:14
    +1
    Или упл просто стало значительно слабее
    Ссылка
    M∆X
    online
    M∆X, 29.10.2021 12:56
    0
    Фанька безработная,говорят что тебя скоро на пенсию отправят ,и ты покинешь сайт это правда что ты своим бредом даже несенюка уже достал ??
    Ссылка
    M∆X
    online
    M∆X, 29.10.2021 12:52 (изменен)
    0
    Злий Глобинець, 29.10.2021 12:47
    Ипать плять, сидело потело, и из-за чего?
    Тебе невдомёк, что с любой командой можно сторговаться? Но не сразу, каждый старается себя подороже продать. Вот и все эти товарищи сначала чпокнули твоё ДК, а потом сказали: мы ведь можем, поэтому с вас за слив столько-то. Подороже.
    Ты, дырявый, лучше скажи, за какие такие шиши в последние 5 лет Заря, Олимпик, Десна, Черноморец и Колос стали ложится под ДК? О Днепре я молчу, там хозяин еврей, как и суркис.
    Вовчик ,поставь эту девушку Фаньку в игнор ,она с Фендером он же (JV ,скилз ,спектра,евил ,)))уже достали всех своим бредом
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 29.10.2021 12:51 (изменен)
    0
    Злий Глобинець, 29.10.2021 12:47
    Ипать плять, сидело потело, и из-за чего?
    Тебе невдомёк, что с любой командой можно сторговаться? Но не сразу, каждый старается себя подороже продать. Вот и все эти товарищи сначала чпокнули твоё ДК, а потом сказали: мы ведь можем, поэтому с вас за слив столько-то. Подороже.
    Ты, дырявый, лучше скажи, за какие такие шиши в последние 5 лет Заря, Олимпик, Десна, Черноморец и Колос стали ложится под ДК? О Днепре я молчу, там хозяин еврей, как и суркис.
    ценительница винтажных бюстгальтеров своей mаmaни, смотри, но ведь Десна, например, отобрала очки в обеих матчах чемпионского сезона для ДК как то хромает твоя логика, как ты после вписок
    ВаДО, тебе гугл переводчик не проплатили?, ты ж патриот украиноговорящий
    давай, даю тебе еще попытку свою писанину оправдать, а иначе дальше факты про тебя пойдут 👩🏼‍🦱💄💁🏾‍♀️
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 29.10.2021 12:40
    0
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:24
    Правильно! Металлу надо рвать всю дырявую шоблу! Первой была повержена подстилка №2 Дёснушка, второй была повержена подстилка №3 Колгосп!
    Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
    А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
    Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
    кстати вот еще вопрос, а почему этот человек, в кавычках , выше правил сайта? или ему какие-то квоты на маты и коверканье клубов ?
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 29.10.2021 12:34
    0
    Fender, 29.10.2021 12:29
    Кстати:

    "так что думайте сами люди, стоит ли верить словам ВадО, человека который сменил здесь уже более 20 ников ( WADO ^ WADO 1976_WADO 19(76) WADo_1976^ Urkraine^ BBB, KVLAD, Алена Остапенко, Марина Ивашенко Adekvatnenko^ SyrkisFuyLO^ SurkisBravo ) и многие многие другие"

    Вадо же недавно показывал свой паспорт по которому он якоба из Кременчуга и год рождения у него 1976 вот это зашквар
    ну так он не обладает большим умом , чтобы хоть сколько то следовать легенде на новом нике.
    потому и палится вечно,
    Заметь, Диканька( Все WADO) Кременчуг , Глобино ( Злийи Суркси Фуло)- все Полтавская область , у него даже мозгов не хватает с другой области город взять .
    но я уверен что онн долгое время на Донбассе жил еще, оттуда и сепарские настроения, и щенячий визг на День Донецка
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    Fender
    online
    Fender, 29.10.2021 12:21
    0
    Funny_____Cat, 29.10.2021 12:18
    ВаДО у тебя 15 минут , чтобы ответить, а если не , то я тут много интересных фактов из твоей бурной жизни 💄 народу поведаю
    Зая,поведай народу как мы друг друга любим по ночам
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    Ol.Dk
    Ol.Dk, 29.10.2021 12:20
    0
    Ви не піднімитеся, ви ж не тонете. Тому що ви самі знаєте хто. Команда гумових протизаплідних виробів.
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 29.10.2021 12:14 (изменен)
    0
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:24
    Правильно! Металлу надо рвать всю дырявую шоблу! Первой была повержена подстилка №2 Дёснушка, второй была повержена подстилка №3 Колгосп!
    Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
    А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
    Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
    Пардон за много букв
    а вообще давайте разберем по факту, методичку этой дешевой рабочей силы
    ну и пару фактов о самом ВаДо попутно вспомним👌
    поехали😁
    и так , ВаДо утверждает, что Десна фарм Динамо, но Десна 5 раз отбирает очки у Киевлян за последни 8 матчей🙈💁
    -----------------------
    Чемпионат Украины 2021/22, Премьер-Лига, Первый круг
    Статистика личных встреч 22.08.2021 Динамо – Десна 4:0 (2:0)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Второй круг
    Статистика личных встреч 21.02.2021 Десна – Динамо 1:1 (0:0)
    КиевСтадион Динамо им. В.В.Лобановского
    Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг
    Статистика личных встреч 11.09.2020 Динамо – Десна 0:0
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
    Статистика личных встреч 28.06.2020 Десна – Динамо 3:2 (2:1) *
    ЧерниговСтадион им. Ю.Гагарина
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Первый круг
    Статистика личных встреч 15.03.2020 Динамо – Десна 1:1 (0:0)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
    Статистика личных встреч 15.12.2019 Десна – Динамо 0:1 (0:1)
    ЧерниговСтадион им. Ю.Гагарина
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг
    Статистика личных встреч 15.09.2019 Динамо – Десна 1:2 (0:1)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
    Статистика личных встреч 02.03.2019 Десна – Динамо 1:2 (0:1)
    Чернигов
    ---------------------
    Дальше ВаДо говорит что Колос фарм ДК 😑👀
    но Колос дважды в последних 5 матчах забирал у Динамо очки , причем однажды почти оставил их без Лиги Чемпионов, странное поведение фарма не находите ?
    ------------------------------------------
    Матчи
    Чемпионат Украины 2021/22, Премьер-Лига, Первый круг
    Статистика личных встреч 28.08.2021 Динамо – Колос 7:0 (6:0)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Второй круг
    Статистика личных встреч 09.05.2021 Колос – Динамо 0:3 (0:1)
    КовалёвкаСтадион Колос
    Кубок Украины 2020/21, 1/4 финала
    Статистика личных встреч 03.03.2021 Динамо (Киев) – Колос (Ковалёвка) 0:0 д.в.,
    пен. 4:3
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг
    Статистика личных встреч 12.12.2020 Динамо – Колос 2:2 (0:0) *
    КиевСтадион Динамо им. В.В.Лобановского
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
    Статистика личных встреч 19.07.2020 Колос – Динамо 2:0 (0:0)
    -----------------------------------------------😏
    и напоследок, этот любитель женской одежды, говорит, что Заря фарм Динамо , но статистика говорит
    что за последни 4 года Заря СЕМЬ раз забирала очки у киевлян в разных чемпионатах и турнирных ситуациях;
    Чемпионат Украины 2021/22, Премьер-Лига, Первый круг
    Статистика личных встреч 08.08.2021 Заря – Динамо 1:2 (0:1)
    ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
    Кубок Украины 2020/21, Финал
    Статистика личных встреч 13.05.2021 Динамо (Киев) – Заря (Луганск) 1:0 д.в.
    (0:0, 0:0)
    ТернопольГородской стадион
    Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Второй круг
    Статистика личных встреч 14.03.2021 Заря – Динамо 0:2 (0:0)
    ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
    Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг
    Статистика личных встреч 04.10.2020 Динамо – Заря 1:1 (0:0)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
    Статистика личных встреч 16.07.2020 Динамо – Заря 3:1 (3:1)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Первый круг
    Статистика личных встреч 13.06.2020 Заря – Динамо 1:3 (0:0) *
    ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
    Статистика личных встреч 08.12.2019 Динамо – Заря 1:2 (1:1)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг
    Статистика личных встреч 01.09.2019 Заря – Динамо 2:2 (1:2)
    ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
    Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
    Статистика личных встреч 11.05.2019 Динамо – Заря 1:1 (1:0)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Первый круг
    Статистика личных встреч 03.04.2019 Заря – Динамо 2:3 (1:0)
    ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
    Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
    Статистика личных встреч 25.02.2019 Динамо – Заря 5:0 (3:0)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг
    Статистика личных встреч 16.09.2018 Заря – Динамо 1:1 (1:0)
    ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
    Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг
    Статистика личных встреч 13.05.2018 Заря – Динамо 0:1 (0:0)
    Статистика личных встреч 07.04.2018 Динамо – Заря 4:0 (1:0)
    КиевСтадион Динамо им. В.В.Лобановского
    Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг
    Статистика личных встреч 04.03.2018 Динамо – Заря 3:2 (0:0)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг
    Статистика личных встреч 01.10.2017 Заря – Динамо 4:4 (0:3)
    ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
    Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Группа 1, Второй круг
    Статистика личных встреч 21.05.2017 Динамо – Заря 1:2 (1:1)
    КиевНСК Олимпийский
    Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Группа 1, Первый круг
    Статистика личных встреч 14.04.2017 Заря – Динамо 0:1 (0:1)
    ЗапорожьеСтадион Славутич-Арена
    ---------------------
    ✌️Странные какие-то фармы у Динамо , которые раз за разом кусают киевлян , но другое дело Мариуполь , вот там , по мнению ВаДО - пример неподкупности честности и спортивной борьбы и неуступчивости
    53 матча. 50 побед у шахтера
    _________
    так что думайте сами люди, стоит ли верить словам ВадО, человека который сменил здесь уже более 20 ников ( WADO ^ WADO 1976_WADO 19(76) WADo_1976^ Urkraine^ BBB, KVLAD, Алена Остапенко, Марина Ивашенко Adekvatnenko^ SyrkisFuyLO^ SurkisBravo ) и многие многие другие
    -----
    но мы дадим шанс ВаДО , высказаться и объяснить, почему фармы Динамо, периодически у киевлян же забирают очки ?
    Ждем ВаДо. говори
    Ссылка
    ENJOY--
    ENJOY--, 29.10.2021 12:05
    0
    Лучше как в 1980-м
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 29.10.2021 12:04
    0
    Fender, 29.10.2021 11:58
    Я же говорил сейчас вылезет клон вафлючки и будет пытаться писать свои гейские фантазии соседям по клавиатуре
    Машка сутулая,зачем ты клон сделала ?
    Хочешь к нам в голубятню
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 29.10.2021 11:59
    0
    Люблю когда нас Фанькой в два отверстия долбят
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 29.10.2021 11:56
    0
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:40
    Я правильно понял, тоесть ты не отрицаешь свои нетрадиционные отношения с Фанькой?
    Мои отношения с Фанькой романтичные
    Мы любим друг друга ,и нашу любовь тебе не разбить
    Ссылка
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