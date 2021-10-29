Сергей НАГОРНЯК: «Динамо и Шахтер играли с фарм-клубами друг друга»

Эксперт высказался о результатах Кубка Украины

  • 29.10.2021 10:49
  • 360 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей НАГОРНЯК: «Динамо и Шахтер играли с фарм-клубами друг друга»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Бывший форвард сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о матчах 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» - «Динамо», в котором столичный клуб победил со счетом 2:1, а также победе «Шахтера» над «Черноморцем» (3:0).

«Молодежи трудно соперничать со столь сильными по подбору исполнителей командами. Можно сказать, что «Динамо» играло с фарм-клубом «Шахтера», а «Шахтер» с фарм-клубом «Динамо». Да, во втором тайме «Мариуполь» пытался создать интригу, но класс соперников был несопоставим.

«Я не против, чтобы в этом турнире было как можно больше неожиданных результатов, поэтому противостояния «Динамо» — «Шахтер» жду до финала», - сказал Нагорняк.

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности