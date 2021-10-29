Сергей НАГОРНЯК: «Динамо и Шахтер играли с фарм-клубами друг друга»

Бывший форвард сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о матчах 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» - «Динамо», в котором столичный клуб победил со счетом 2:1, а также победе «Шахтера» над «Черноморцем» (3:0).

«Молодежи трудно соперничать со столь сильными по подбору исполнителей командами. Можно сказать, что «Динамо» играло с фарм-клубом «Шахтера», а «Шахтер» с фарм-клубом «Динамо». Да, во втором тайме «Мариуполь» пытался создать интригу, но класс соперников был несопоставим.

«Я не против, чтобы в этом турнире было как можно больше неожиданных результатов, поэтому противостояния «Динамо» — «Шахтер» жду до финала», - сказал Нагорняк.