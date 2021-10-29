Тоттенхэм в январе намерен продать Деле Алли

«Тоттенхэм» этой зимой готов расстаться с полузащитником Деле Алли.
Как сообщает источник, лондонский клуб готов отпустить 25-летнего англичанина, в случае если получит хорошее предложение.
В сезоне-2021/22 Алли сыграл 11 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и результативная передача.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» нацелился на звезду «Сток Сити».
Источник — The Athletic
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