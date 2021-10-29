Тоттенхэм в январе намерен продать Деле Алли

Английский хавбек может сменить клубную прописку

  • 29.10.2021 10:05
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм в январе намерен продать Деле Алли
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» этой зимой готов расстаться с полузащитником Деле Алли.

Как сообщает источник, лондонский клуб готов отпустить 25-летнего англичанина, в случае если получит хорошее предложение.

В сезоне-2021/22 Алли сыграл 11 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» нацелился на звезду «Сток Сити».

Источник — The Athletic

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 29.10.2021 10:41
    0
    Да уж и без Маура игра *оставляет желать лучшего*может и правда надо сменить клуб.
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