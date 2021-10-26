Тоттенхэм нацелился на звезду Сток Сити

Гарри Суттар может продолжить карьеру в лондонском клубе

  • 26.10.2021 05:18
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Тоттенхэм нацелился на звезду Сток Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в подписании 23-летнего центрального защитника «Сток Сити» и сборной Австралии Гарри Суттара.

Главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту очень симпатизирует футболисту и настаивает на его приобретении.

Суттар защищает цвета «Сток Сити» после перехода из «Данди Юнайтед» в сентябре 2016 года за €230 тысяч. В текущем сезоне Гарри провел за «Сток» 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт футболиста со «Сток Сити» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Суттара составляет €4 миллиона.

В активе Гарри 9 матчей за сборную Австралии, где он забил 6 мячей.

Источник — Football Insider

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