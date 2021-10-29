Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас одни эмоции»

32-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал продление контракта с донецким клубом.

«По улыбке можно понять, насколько радостное для меня событие.

Спасибо всем за доверие! Сейчас одни эмоции, и слова в предложения слабо собираются.

Чуть позже расскажу, что для меня значат прошедшие 11,5 лет в «Шахтере» и новый контракт.

Семья!», — написал Степаненко.

Контракт Степаненко принадлежит «Шахтеру» с июля 2010 года.