Фарес БАЛУЛИ: «Металлист лишь временно находится в Первой лиге»

Капитан «Металлиста» в матче с «Колосом» (1:0) Фарес Балули прокомментировал выход команды в четвертьфинал Кубка Украины.

— Фарес, поделись эмоциями после матча.

— Очень рад и доволен. Это кубковый матч, здесь есть своя специфика, особенно, когда ты в команде Первой лиги играешь против команды Премьер-лиги. Сегодняшний результат — показатель того, что мы очень сильная команда и лишь временно находимся в Первой лиге.

— Как ты уже сказал, «Металлисту» противостояла команда УПЛ. Ощутил разницу с матчами Первой лиги?

— Конечно, конечно. Ритм очень высокий, игра гораздо более сложная по сравнению с матчами Первой лиги. К тому же, «Колос» — опытная команда.

— У тебя сегодня еще одно достижение — ты впервые вывел «Металлист» на поле с капитанской повязкой. Придавало это дополнительную энергию?

— Конечно. Когда ты капитан, это дает тебе возможность показать, как все должно быть, как нужно управлять командой. Ты показываешь пример другим.