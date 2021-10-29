Фарес БАЛУЛИ: «Металлист лишь временно находится в Первой лиге»

Капитан «Металлиста» в матче с «Колосом» (1:0) Фарес Балули прокомментировал выход команды в четвертьфинал Кубка Украины.
— Фарес, поделись эмоциями после матча.
— Очень рад и доволен. Это кубковый матч, здесь есть своя специфика, особенно, когда ты в команде Первой лиги играешь против команды Премьер-лиги. Сегодняшний результат — показатель того, что мы очень сильная команда и лишь временно находимся в Первой лиге.
— Как ты уже сказал, «Металлисту» противостояла команда УПЛ. Ощутил разницу с матчами Первой лиги?
— Конечно, конечно. Ритм очень высокий, игра гораздо более сложная по сравнению с матчами Первой лиги. К тому же, «Колос» — опытная команда.
— У тебя сегодня еще одно достижение — ты впервые вывел «Металлист» на поле с капитанской повязкой. Придавало это дополнительную энергию?
— Конечно. Когда ты капитан, это дает тебе возможность показать, как все должно быть, как нужно управлять командой. Ты показываешь пример другим.
Источник — ФК Металлист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.