ШАХАБ: «Мои два гола – это результат командных действий»

Форвард «Зари» доволен победой в матче Кубка Украины

  • 29.10.2021 08:34
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ШАХАБ: «Мои два гола – это результат командных действий»
© ФК Заря

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал победу над «Рухом» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины. Шахаб в этом матче оформил дубль.

«В прошлом сезоне мы дошли до финала, мы стремимся повторить и превзойти это достижение. Оба гола – это результат командных действий, я просто оказался в роли партнера, который должен был воплотить усилия в забитый гол. Счастлив, что выпали 2 шанса помочь команде и я ими воспользовался.

Первый гол позволил нам немного выдохнуть, но 1:0 – скользкий счет, поэтому считаю второй мяч и важнее и красивее», – сказал Захеди.

Источник — Футбол 1/2/3

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