КРАСНИКОВ: «Достижение – выход в финал, мы мечтаем выиграть Кубок Украины»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников поделился своими впечатлениями от победного матча 1/8 финала Кубка Украины против «Колоса» (1:0):

«Я думаю, достижение — это выход в финал как минимум. Кубок, вы же понимаете, сегодня достижение, завтра вылетел — уже не достижение. Так что хотя бы выход в финал. А где-то во сне мы, может, мечтаем и выиграть Кубок. Это мечты, это футбол. Команды выходят на поле, соперники хорошие — вы же видели, против нас был дисципинированный коллектив. В первом тайме где-то мы переигрывали, во втором чуть-чуть отдали инициативу «Колосу». Слава богу, что для нас это так закончилось.

Президент не раз говорил: наша цель — создать боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры. Мы хотим подняться не ниже уровня «Металлиста» 2005–2013 годов, когда Александр Владиленович был президентом. Нужно очень много работать», - сказал Красников.