Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ: «В серии пенальти решил действовать по удару»

Вратарь «Львова» – о победе над «Альянсом»

  • 29.10.2021 05:40
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Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ: «В серии пенальти решил действовать по удару»
© ПФК Львов. Александр Ильющенков

В 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины «Львов» взял верх в Сумах над «Альянсом» в серии послематчевых пенальти и продолжит борьбу за почетный приз.

Вратарь «горожан» Александр Ильющенков рассказал, что помогло ему заставить ошибаться хозяев в футбольной лотерее.

«На предматчевой тренировке мы не отрабатывали специально пробитие пенальти. Вполне возможно, надеялись, что все решится в основное время.

Я не считаю себя специалистом по отражению ударов с 11-метровой отметки, хотя, если суммировать дуэли в Первой лиге и в элите, то преимущество на моей стороне.

Что касается поединка с «Альянсом», то было бы несправедливо, если бы уступили, все же, в основное и дополнительное время мы диктовали условия. У каждого вратаря есть свои секреты при отражении пенальти. Сегодня я решил действовать по удару соперника. Скорее всего, мое спокойствие сказалось на уверенности бьющих, которые занервничали и дважды промахнулись, а в третьем случае я парировал удар.

Конечно, рад, что помог «Львову» во второй раз в клубной истории пробиться в четвертьфинал Кубка Украины.

С кем бы хотелось сразиться в следующем раунде? Это не принципиально, хотя желательно, чтобы мы играли дома», - сказал Ильющенков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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