Хавбек Александрии: «Хотелось бы сразиться в четвертьфинале с Ворсклой»

В 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины наиболее результативным пока оказался поединок в Харькове, где «Александрия» разгромила «Металлист 1925» (5:2).

Полузащитник александрийцев Юрий Копына, записавший в свой актив один из голов, рассказал, что помогло его команде взять верх в Харькове.

«В кубковом турнире главный тренер «Александрии» Юрий Гура дает возможность заявить о себе и тем футболистам, у которых недостаточная игровая практика в чемпионате УПЛ. Конечно, мы горели желанием своей игрой доказать, что заслужили право в следующих календарных поединках чаще выходить в стартовом составе. На мой взгляд, нам это в Харькове удалось. Мы четко выполняли установку главного тренера играть низом, «взрывать» оборону соперника разрезающими передачами и к этому хозяева оказались не готовы.

С кем бы хотелось встретиться в четвертьфинале? С «Ворсклой», которая в последнее время прибавила, действует быстро и нестандартно. С ней было бы очень интересно сразиться», - сказал Копына.