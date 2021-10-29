В матче 11-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Леванте» со счетом 2:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Леванте).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Атлетико Мадрид).
|37'
|ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Леванте).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
Источник — MEGOGO
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