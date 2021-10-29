Атлетико разошелся миром с Леванте, Реал Сосьедад лидирует в Ла Лиге

28 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» победил «Сельту» (2:0) и вышел на первое место в Ла Лиге. Голы забивали Александр Исак и Ариц Элустондо.
«Атлетико» разошелся миром с «Леванте» (2:2). «Гранада» спаслась от поражения в матче с «Хетафе» (1:1) на 90+7 минуте матча.
Ла Лига. 11-й тур
«Сельта» – «Реал Сосьедад» – 0:2
Голы: Исак, 54, Элустондо, 79.
«Гранада» – «Хетафе» – 1:1
Голы: Хорхе Молина, 90+7 – Энес Юнал, 36.
Нереализованный пенальти: Л.Суарес, 78 (мимо)
«Леванте» – «Атлетико» Мадрид – 2:2
Голы: Барди, 37 (пен), 90 (пен) – Гризманн, 12, Кунья, 76.
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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