11-й тур
Гранада
1 : 1
Хетафе
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико разошелся миром с Леванте, Реал Сосьедад лидирует в Ла Лиге

«Гранада» спаслась от поражения в матче с «Хетафе» на 90+7 минуте матча

  • 29.10.2021 00:23
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Атлетико разошелся миром с Леванте, Реал Сосьедад лидирует в Ла Лиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» победил «Сельту» (2:0) и вышел на первое место в Ла Лиге. Голы забивали Александр Исак и Ариц Элустондо. 

«Атлетико» разошелся миром с «Леванте» (2:2). «Гранада» спаслась от поражения в матче с «Хетафе» (1:1) на 90+7 минуте матча.

Ла Лига. 11-й тур

«Сельта»  «Реал Сосьедад»  0:2 

Голы: Исак, 54, Элустондо, 79.

«Гранада»  «Хетафе»  1:1

Голы: Хорхе Молина, 90+7 – Энес Юнал, 36.

Нереализованный пенальти: Л.Суарес, 78 (мимо)

«Леванте» – «Атлетико» Мадрид – 2:2

Голы: Барди, 37 (пен), 90 (пен) – Гризманн, 12, Кунья, 76.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Источник — Sport.ua

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