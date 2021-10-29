Украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA

Впервые три украинки будут бороться за выход в полуфинал на турнире WTA. На кортах Transylvania Open в Румынии в 1/4 финала пробились Марта Костюк, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Костюк в четвертьфинале сыграет против чемпионки US Open британки Эммы Радукану, а Цуренко встретится со шведкой Ребеккой Петерсон. Соперница Калининой определится позднее сегодня в поединке Анетт Контавейт (Эстония) и Элисон ван Эйтванк (Бельгия).

Также в 1/4 финала на этой неделе выступит Даяна Ястремская. В четвертьфинале на турнире Courmayeur Ladies Open в Италии она встретится с Жасмин Паолини (Италия) или Лукрецией Стефанини (Италия).

В этом сезоне на трех турнирах WTA в 1/4 финала сыграли по две украинские теннисистки: Абу-Даби (Элина Свитолина, Марта Костюк), Будапешт (Ангелина Калинина, Катерина Козлова), Чикаго (Элина Свитолина, Марта Костюк).