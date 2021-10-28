Тарас СТЕПАНЕНКО: «Цели в Шахтере всегда самые высокие»

Хавбек «Шахтера» - о продлении контракта

  • 28.10.2021 23:19
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Цели в Шахтере всегда самые высокие»
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Вице-капитан «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал продление контракта с клубом:

– Тарас, ты уже являешься легендой клуба и входишь в топ-6 футболистов в истории по количеству сыгранных матчей. Планируешь за эти два года войти в топ-5?
– Конечно, я никогда не считал матчи, но мне очень приятно, что за время, которое нахожусь в клубе, провел их достаточное количество. Буду делать все, чтобы помогать «Шахтеру» и в дальнейшем! Если войду в топ-5, для меня это будет огромнейшее достижение.

– На твоем счету 25 голов. Можешь вспомнить самый яркий?
– Самый первый. Это был мой дебют в Лиге чемпионов – помню, как переживал, помню этот матч, и в нем я забил. Самый запоминающийся и самый эмоциональный гол. 30? Я думаю, все возможно – буду стараться это сделать. Не такой уж большой показатель, чтобы его нельзя было покорить.

– Какие цели ставишь перед собой на следующие два года и что хотел бы сказать болельщикам «Шахтера»?
– Цели в «Шахтере» всегда самые высокие. Мы всегда хотим побеждать, и я буду прилагать все усилия. Для этого я здесь нахожусь такое количество времени и останусь на срок нового контракта. А болельщикам хочу сказать большое спасибо за то, что они всегда поддерживают клуб. Мы играем для вас, показываем яркий футбол и добиваемся результата для вас и будем стараться оправдать ваши ожидания.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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